Белоусову показали подготовку танкистов и операторов БПЛА в Ленинградском военном округе

Глава Минобороны Андрей Белоусов прибыл на один из полигонов Ленинградского военного округа. Он оценил организацию боевой подготовки и пообщался с контрактниками, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Министру продемонстрировали, как готовят танкистов, операторов беспилотников и минометные расчеты. Он также вручил награды бойцам, которые отличились в ходе спецоперации.

По словам главы МО, военных начнут обучать управлению багги и квадроциклами, потому что этот транспорт оказался востребованным для эвакуации раненых и доставки снарядов. Белоусов также обсудил перспективы создания на базе полигона окружного учебного центра Ленинградского военного округа.

Ранее он поздравил российских бойцов с освобождением населенных пунктов Песчаное и Розовка в зоне проведения СВО. Министр отправил телеграмму 15-му гвардейскому мотострелковому Шавлинскому ордена Ленина Краснознаменному полку. В ней он отметил, что военные проявили мужество и героизм.