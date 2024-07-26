Белоусову показали подготовку танкистов и операторов БПЛА в Ленинградском военном округе

Глава МО Белоусов проверил подготовку бойцов в Ленинградском военном округе

Фото: Пресс-служба Минобороны

Глава Минобороны Андрей Белоусов прибыл на один из полигонов Ленинградского военного округа. Он оценил организацию боевой подготовки и пообщался с контрактниками, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Министру продемонстрировали, как готовят танкистов, операторов беспилотников и минометные расчеты. Он также вручил награды бойцам, которые отличились в ходе спецоперации.

По словам главы МО, военных начнут обучать управлению багги и квадроциклами, потому что этот транспорт оказался востребованным для эвакуации раненых и доставки снарядов. Белоусов также обсудил перспективы создания на базе полигона окружного учебного центра Ленинградского военного округа.

Ранее он поздравил российских бойцов с освобождением населенных пунктов Песчаное и Розовка в зоне проведения СВО. Министр отправил телеграмму 15-му гвардейскому мотострелковому Шавлинскому ордена Ленина Краснознаменному полку. В ней он отметил, что военные проявили мужество и героизм.

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