В Брянской области в городе Севск при атаке БПЛА пострадала 28-летняя курянка. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«У 28-летней девушки серьезное ранение головы, осколочные ранения бедра. Она в тяжелом состоянии», — уточнил глава региона.

Хинштейн добавил, что находится на связи с брянскими коллегами. Пострадавшей оказана вся необходимая помощь.

Раненая девушка работала таксисткой. Беспилотник атаковал автомобиль, когда она везла женщину. Пассажирка погибла на месте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук выразил соболезнования родным погибшей, добавив, что ее семье окажут необходимую поддержку и матпомощь.

Ранее украинские нацисты атаковали беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, погибли шесть человек. Президент России Владимир Путин приказал подготовить предложения для ответа на удар ВСУ.