В Севске при атаке беспилотника на автомобиль погибла женщина

Ковальчук: в Севске после удара БПЛА по машине погибла мирная жительница

Мирная жительница города Севск погибла после удара беспилотника по автомобилю. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в телеграм-канале .

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар БПЛА „Дартс“ по гражданскому автомобилю в Севске», — написал врио главы региона.

В результате атаки одна женщина погибла, а водитель автомобиля получила осколочные ранения.

Пострадавшую доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сам автомобиль тоже получил повреждения.

Ковальчук выразил соболезнования родным погибшей и заявил, что семье окажут необходимую поддержку и материальную помощь. На месте продолжили работу оперативные и экстренные службы.

Ранее в Воронежской области обломки беспилотника повредили объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших не было.