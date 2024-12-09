«Купол Донбасса» за неделю сбил 108 БПЛА над Донецком и Макеевкой

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю нейтрализовала 108 дронов ВСУ над Донецком и Макеевкой. Об этом заявила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.
Она отметила повышенную активность БПЛА над объектами в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. По ее словам, взрывотехники отключили украинские дроны и изъяли их составные части.
«Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников», — подчеркнула Семесенко.
В результате ликвидации беспилотников никто не пострадал.
Ранее средства ПВО уничтожили над российскими регионами 13 дронов. Восемь беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, три — над Ростовской и два — над Астраханской. В ночь на 8 декабря военные сбили 46 БПЛА. Большую часть из них нейтрализовали под Белгородом.
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