Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.
Восемь дронов сбили над Белгородской областью, три над Ростовской и два над Астраханской.
Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о возгорании на промышленном объекте в регионе. Пожар начался после падения беспилотника. На место оперативно отправились сотрудники оперативных служб. В результате происшествия никто не пострадал.
Утром в воскресенье Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов в небе над пятью регионами России. Из них 17 сбили над Белгородской областью, 12 — над Курской, семь — над Ростовской, шесть — над Воронежской и четыре — над Астраханской.
Российский ПТРК «Корнет» назвали настоящим убийцей танков
Более 100 тысяч человек из разных стран пострадали от мошеннической сети кол-центров
ФСБ накрыла сеть кол-центров, работавших в интересах экс-главы Минобороны Грузии
За ночь силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над регионами России
Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке с Пи Дидди
В Петропавловском-Камчатском отменили городской новогодний салют
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте