За ночь силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

Восемь дронов сбили над Белгородской областью, три над Ростовской и два над Астраханской.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о возгорании на промышленном объекте в регионе. Пожар начался после падения беспилотника. На место оперативно отправились сотрудники оперативных служб. В результате происшествия никто не пострадал.

Утром в воскресенье Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов в небе над пятью регионами России. Из них 17 сбили над Белгородской областью, 12 — над Курской, семь — над Ростовской, шесть — над Воронежской и четыре — над Астраханской.