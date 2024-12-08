Почти 50 беспилотников сбили силы ПВО за ночь над пятью регионами

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Из них 17 сбили над территорией Белгородской области, 12 — над Курской областью, семь — над Ростовской, шесть — над Воронежской и четыре — над Астраханской.

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал в Telegram-канале, что после падения обломков двух беспилотников в районе Новошахтинска повреждения получило остекление одного из магазинов. Следы возгорания отсутствуют, пострадавших нет.

Минобороны 5 декабря заявляло, что силы ПВО сбили 101 беспилотник противника в течение суток. В ответ ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия успешно поразили энергетические объекты, подключенные к предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.