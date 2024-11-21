ООН призвала к срочным мерам по Украине
Необходимо срочно остановить эскалацию конфликта на Украине и защитить гражданское население. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил об этом на брифинге, сообщил «Интерфакс».
«Мы хотим, чтобы все стороны приняли срочные меры для деэскалации ситуации. Конечно же, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц <…> и ключевых объектов гражданской инфраструктуры», — сказал он.
Представитель организации сообщил, что ситуация развивается в неправильном направлении. Дюжаррик призвал остановить конфликт так, чтобы соблюсти резолюции Генассамблеи ООН, нормы международного права и сохранить территориальную целостность.
С аналогичным заявлением он выступил после того, как США разрешили Украине наносить удары вглубь России. Когда украинские военные воспользовались этой возможностью и выпустили ракеты ATACMS по Брянской области, ООН выразила обеспокоенность.