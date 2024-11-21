ООН призвала к срочным мерам по Украине

Необходимо срочно остановить эскалацию конфликта на Украине и защитить гражданское население. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил об этом на брифинге, сообщил «Интерфакс» .

«Мы хотим, чтобы все стороны приняли срочные меры для деэскалации ситуации. Конечно же, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц <…> и ключевых объектов гражданской инфраструктуры», — сказал он.

Представитель организации сообщил, что ситуация развивается в неправильном направлении. Дюжаррик призвал остановить конфликт так, чтобы соблюсти резолюции Генассамблеи ООН, нормы международного права и сохранить территориальную целостность.

С аналогичным заявлением он выступил после того, как США разрешили Украине наносить удары вглубь России. Когда украинские военные воспользовались этой возможностью и выпустили ракеты ATACMS по Брянской области, ООН выразила обеспокоенность.