Спецоперация 18 мая 2024, 09:21 Крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым МО: российские десантники ликвидировали до отделения пехоты ВСУ возле Вербового

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Расчеты гаубиц Д-30 крымских десантников уничтожили до отделения пехоты украинской армии в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Во время воздушной разведки российские военные заметили украинских боевиков, пытавшихся закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах к северо-западу от Вербового.

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«Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили пехоту ВСУ», — передали в оборонном ведомстве.

Разведчики и артиллеристы уничтожили до отделения военнослужащих украинской армии. При этом российские бойцы затратили минимум времени от получения цели до выстрела.

Ранее Вооруженные силы России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Группировка «Север» ударила по позициям ВСУ в районе Волчанска и отбила 21 атаку ВСУ.

Российские войска также приступили к решительному штурму Часова Яра. Бойцы ВДВ прорвали ряд линий обороны врага в микрорайоне Новое.