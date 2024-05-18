Российские военные приступили к решительному штурму Часова Яра | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 06:05 Российские военные приступили к решительному штурму Часова Яра «РВ»: ВДВ перешли к штурму Часова Яра РИА «Новости»

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Ивановская 98 дивизия ВДВ перешла к новому решительному штурму Часова Яра, наступая за Артемовском. Об этом рассказали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы публикации отметили, что перед штурмом российские военные осуществили массированную атаку посредством авиации и артиллерии по позициям врага.

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«Бойцы ВДВ прорвали ряд линий обороны врага в микрорайоне Новое (Канал), продвигаясь с боями в застройке и продвинулись на флангах, взяв опорники ВСУ в посадках», — написали военкоры.

Ранее депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что войска России могут приготовить для ВСУ два «котла». Он отметил, что российские войска могут атаковать со стороны Белгородской области, пройти Харьков и Днепропетровск. Он предположил, что далее ВС РФ будут наступать со стороны Донецка на Часов Яр, после чего отправятся в Днепропетровск, который станет «точкой соприкосновения».