Российские военные приступили к решительному штурму Часова Яра | 360°

18 мая 2024, 06:05
Российские военные приступили к решительному штурму Часова Яра
«РВ»: ВДВ перешли к штурму Часова Яра
Ивановская 98 дивизия ВДВ перешла к новому решительному штурму Часова Яра, наступая за Артемовском. Об этом рассказали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Авторы публикации отметили, что перед штурмом российские военные осуществили массированную атаку посредством авиации и артиллерии по позициям врага.
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«Бойцы ВДВ прорвали ряд линий обороны врага в микрорайоне Новое (Канал), продвигаясь с боями в застройке и продвинулись на флангах, взяв опорники ВСУ в посадках», — написали военкоры.
Ранее депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что войска России могут приготовить для ВСУ два «котла». Он отметил, что российские войска могут атаковать со стороны Белгородской области, пройти Харьков и Днепропетровск. Он предположил, что далее ВС РФ будут наступать со стороны Донецка на Часов Яр, после чего отправятся в Днепропетровск, который станет «точкой соприкосновения».
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Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
Часов Яр
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