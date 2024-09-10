Крупного взрыва удалось избежать в Раменском

Источник 360.ru: в Раменском обезвредили одну из частей украинского БПЛА

В Раменском специалисты экстренных служб обезвредили не сдетонировавший фрагмент взрывного устройства. Предположительно, им оказалась одна из частей сбитого беспилотника, сообщил источник 360.ru.

«В Раменском удалось избежать еще одного крупного взрыва. Предположительно, нашли большой фрагмент взрывного устройства», — указал он.

По данным собеседника 360.ru, речь идет об одной из частей украинского беспилотника. Сдетонировать она не успела.

«Устройство вовремя обезвредили и вывезли из жилого массива», — добавил источник.

За минувшую ночь только над Подмосковьем силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА. В Раменском при атаке беспилотников погибла женщина, нескольких человек ранило. Одного из пострадавших доставили в столичный НИИ имени Склифосовского вертолетом.

После массированной атаки на российские регионы СК возбудил уголовное дело о теракте.