Пострадавшего при атаке БПЛА в Раменском перевезли в Москву вертолетом
Воробьев: раненного при атаке БПЛА в Раменском доставили в НИИ Склифосовского
Одного из пострадавших при атаке беспилотника на жилой дом в Раменском доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
По его словам, 25-летний мужчина находился на улице, его зацепило взрывной волной. Он получил черепно-мозговую травму и гематомы.
Еще один мужчина, приехавший в Раменское на заработки, попал в эпицентр удара и получил сотрясение мозга, перелом стопы и множественные раны. Его состояние оценивают как тяжелое.
Кроме того, четырех пострадавших отвезли в больницу в Жуковском, а двух отпустили на амбулаторное лечение.
Следственный комитет возбудил дело о теракте. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такая атака означает необходимость продолжать специальную военную операцию.