Пострадавшего при атаке БПЛА в Раменском перевезли в Москву вертолетом

Воробьев: раненного при атаке БПЛА в Раменском доставили в НИИ Склифосовского

Одного из пострадавших при атаке беспилотника на жилой дом в Раменском доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

По его словам, 25-летний мужчина находился на улице, его зацепило взрывной волной. Он получил черепно-мозговую травму и гематомы.

Еще один мужчина, приехавший в Раменское на заработки, попал в эпицентр удара и получил сотрясение мозга, перелом стопы и множественные раны. Его состояние оценивают как тяжелое.

Кроме того, четырех пострадавших отвезли в больницу в Жуковском, а двух отпустили на амбулаторное лечение.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такая атака означает необходимость продолжать специальную военную операцию.