«Крупнейшее в мире». На Украине подорвали подземное хранилище газа

Крупнейшее в мире хранилище природного газа подорвали на Украине. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

«Помимо атаки на остатки теплоэнергетической системы, которая и без того уже серьезно повреждена, похоже, конкретной целью также стало крупное подземное хранилище <…>, где хранит газ и Евросоюз», — сказал он.

Меркурис предположил, что его построили еще при Советском Союзе. По мнению эксперта, это самый большой комплекс в мире.

Ранее по всей Украине экстренно отключили электроэнергию. Жителей предупредили, что объявленные ранее графики недействительны. До этого власти сообщили, что в трех регионах страны повреждения получили энергообъекты. Состояние Днепровской ГЭС назвали критическим. Движение в ее районе перекрыли.