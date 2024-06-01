Днепровская ГЭС оказалась в критическом состоянии

Федоров: ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ночного удара

Фото: Pxhere

Состояние Днепровской ГЭС — критическое. Об этом рассказал «назначенный» Киевом «глава Запорожской областной государственной администрации» Иван Федоров эфире телеканала «Рада».

«В данный момент в критическом состоянии находится ДнепроГЭС», — сказал он.

Федоров добавил, что речь уже не идет о выработке электроэнергии. Часть жителей ограничены в трафике. Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли.

Украинские власти утром 1 июня сообщали, что проблемы зафиксировали на энергетических объекты в трех регионах республики. Речь шла о Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Холдинг ДТЭК уточнял, что повреждения получили две тепловые электростанции. Оборудование вышло из строя.

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

«И нашим, и вашим за доллар спляшем». За что певца Алексея Воробьева записали в предатели

Налоги: вычеты и кешбэки. Что и когда изменится для россиян

«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой

«Базовых станций нужно много». Качество связи в России станет хуже?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте