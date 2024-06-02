Свет экстренно отключили на Украине

Экстренные отключения электроэнергии утром 2 июня ввели в столице и трех областях Украины. Об этом сообщил холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале .

«К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме <…> продолжается. Поэтому по указанию „Укрэнерго“ применяются экстренные отключения», — передали в компании.

Свет отключили в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Если в вашем доме есть свет, пожалуйста, потребляйте его разумно. Это сильно поможет энергосистеме», — призвали в ДТЭК.

Позже генеральный директор украинской энергокомпании Yasno ДТЭК Сергей Коваленко в социальной сети Facebook* написал, что экстренные отключения света введены на всей территории Украины.

«Утро. Экстренные отключения по всей стране… Графики не действуют. Будьте осторожны», — сообщи он.

Накануне «Укрэнерго» сообщала, что 2 июня для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. При их превышении свет могут отключать. При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры обещали не ограничивать.

Ранее украинские власти сообщали, что проблемы зафиксировали на энергетических объекты в трех регионах республики: в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Холдинг ДТЭК уточнял, что повреждения получили две тепловые электростанции.

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