Энергетические объекты в трех регионах Украины пострадали в результате атак ВС России

Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергообъектам в трех регионах страны

В результате ударов российских сил объекты энергетической инфраструктуры пострадали в трех регионах Украины. Об этом в соцсетях информировал министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Повреждены энергообъекты в Днепропетровской, <…> Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются», — сообщил он.

Кроме того, по данным Галущенко, есть повреждения объектов энергетики в подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. По данным на 08:50 1 июня, сирены звучат только в Харьковской области.

Вечером 31 мая ВС России атаковали два катера Военно-морских сил Украины в порту Одессы. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, военные объекты получили повреждения. Среди пораженных целей был катер «Голая пристань».