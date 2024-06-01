Энергетические объекты в трех регионах Украины пострадали в результате атак ВС России

Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергообъектам в трех регионах страны

Cover Images/Keystone Press Agency
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате ударов российских сил объекты энергетической инфраструктуры пострадали в трех регионах Украины. Об этом в соцсетях информировал министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Повреждены энергообъекты в Днепропетровской, <…> Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются», — сообщил он.

Кроме того, по данным Галущенко, есть повреждения объектов энергетики в подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. По данным на 08:50 1 июня, сирены звучат только в Харьковской области.

Вечером 31 мая ВС России атаковали два катера Военно-морских сил Украины в порту Одессы. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, военные объекты получили повреждения. Среди пораженных целей был катер «Голая пристань».

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