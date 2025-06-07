Новость о том, что США перенаправят предназначенные для Украины компоненты ракет своим военным на Ближнем Востоке, вызвала бурное обсуждение в Японии. Читатели японского портала Yahoo News заметили, что американцам больше нет смысла поддерживать украинскую сторону.

«Японии Украина тоже не нужна, и было бы лучше отдать приоритет налаживанию дипломатических отношений с Россией», — написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «творил, что хотел», а теперь будет за это расплачиваться.

Еще один читатель добавил, что, «учитывая перспективы освоения Арктики, нам точно не стоит злить Россию».

Третий пользователь напомнил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Украина для США не является «стратегически важной страной», а вот Россия нужна Вашингтону «как баланс в силах ядерного сдерживания» и для мира на Ближнем Востоке.

По словам другого японца, США не нужны риски, поэтому ключевым фактором при принятии такого решения стал «вопиющий саботаж Украины на российских аэродромах, произведенный втихушку».

Ранее в США сообщили, что Вашингтон перенаправит подразделениям ВВС США в ближневосточном регионе специальные взрыватели, применяемые в ракетах класса «земля- воздух». Киев их использовал для защиты от российских дронов.