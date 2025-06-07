Трамп: Украина сама дала повод России «разбомбить ее к чертям»

Президент США Дональд Трамп высказался о действиях руководства киевского режима, отметив, что Украина дала России повод разбомбить ее «к чертям». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление американского лидера.

«Украина дала [президенту России Владимиру] Путину повод пойти и разбомбить их к чертям», — заявил глава Белого дома.

При этом агентство не привело никаких данных о том, в каком контексте была употреблена эта фраза.

До этого Трамп впечатлился ударами ВСУ по российским аэродромам, назвав их «мощными и крутыми», а один из его подчиненных при этом сравнил Украину с чихуахуа. При этом американский лидер отметил, что нападение украинских боевиков добавит трудностей в переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Ранее российские военные нанесли массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, в частности, по конструкторским бюро, складам с боеприпасами и цехам сборки ударных дронов.