Кремль заявил об отсутствии механизмов обмена информацией с Украиной | 360°

Важное 14 мая 2024, 12:15 Кремль заявил об отсутствии механизмов обмена информацией с Украиной Песков усомнился в возможности обмена информацией России с Украиной РИА «Новости»

Читать 360 в

У России нет механизмов обмена данными с Украиной, и это вряд ли сейчас возможно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привел сайт Ura.ru.

«У нас нет никаких механизмов обмена информацией с киевским режимом, да и вряд ли можно их себе сейчас представить», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Реклама

Песков добавил, что Украина не передавала России никакой новой информации о подрыве «Северных потоков». В случае, если такие сведения будут достойны внимания, на них должны обратить внимание Швеция, Дания и другие заинтересованные стороны.

Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач ранее заявил, что американские спецслужбы использовали группу украинцев для прикрытия диверсии на «Северных потоках».