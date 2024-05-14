Кремль заявил об отсутствии механизмов обмена информацией с Украиной | 360°

14 мая 2024, 12:15
Кремль заявил об отсутствии механизмов обмена информацией с Украиной
Песков усомнился в возможности обмена информацией России с Украиной
У России нет механизмов обмена данными с Украиной, и это вряд ли сейчас возможно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привел сайт Ura.ru.
«У нас нет никаких механизмов обмена информацией с киевским режимом, да и вряд ли можно их себе сейчас представить», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
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Песков добавил, что Украина не передавала России никакой новой информации о подрыве «Северных потоков». В случае, если такие сведения будут достойны внимания, на них должны обратить внимание Швеция, Дания и другие заинтересованные стороны.
Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач ранее заявил, что американские спецслужбы использовали группу украинцев для прикрытия диверсии на «Северных потоках».
Кремль
Дмитрий Песков
Россия
Украина
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