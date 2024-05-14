Кремль призвал Данию и Швецию отреагировать на новые данные по «Северным потокам» | 360°

Важное 14 мая 2024, 12:17 Кремль призвал Данию и Швецию отреагировать на новые данные по «Северным потокам» Песков: Дания и Швеция должны обратить внимание на слова Деркача о взрывах на СП РИА «Новости»

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Заявление политика Андрея Деркача о причастности украинцев к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» должно заинтересовать Данию, Швецию и другие страны, занимавшиеся расследованием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Если эта информация заслуживает какого-то внимания, то это то, на что должны обратить свое пристальное внимание датчане, шведы и другие», — сказал он.

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Песков предупредил, что у России нет инструментов обмена информацией с Украиной.

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью БелТА заявил, что спецслужбы США использовали группу украинцев для прикрытия диверсии на «Северных потоках». По его словам, командой руководил Роман Червинский.

Диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» устроили 26 сентября 2022 года. Взрывы повредили подводные трубопроводы.