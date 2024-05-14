Спецслужбы США прикрывались Украиной при диверсии на «Северных потоках» | 360°

Мир 14 мая 2024, 12:05 Спецслужбы США прикрывались Украиной при диверсии на «Северных потоках» Экс-депутат Рады: в посольстве США прикрывали взрывы на «Северных потоках» Trond Larsen/Expressen/Tt / Global Look Press

Читать 360 в

Американские спецслужбы использовали группу украинцев под руководством Романа Червинского для прикрытия диверсии на «Северных потоках». Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БелТА рассказал украинский политик, экс-депутат Рады Андрей Деркач.

Группа, по его словам, была прикрытием. Людей учили погружаться под воду для размещения бутафорной установки средств инициализации. Тренировки проходили долго: сначала в Житомирской области, потом в Румынии, а затем группу отправили в Польшу, прежде сделав участникам операции румынские паспорта. Весь процесс проходил под кураторством Кристофера Смита.

Реклама

«Это второй человек в посольстве США в Украине на тот момент. Это известный цэрэушник. Сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии», — сообщил Деркач.

Именно Смит, по словам украинского политика, участвовал и организовывал операцию прикрытия при подрыве «Северных потоков». Деркач отметил, что Штаты все проворачивали качественно, тем более у них уже есть большой опыт выдумывания легенд и ухода от ответственности.

Ранее The Washington Post и Spiegel писали, что Червинский является координатором атак на российские «Северные потоки». В апреле прошлого года его задержали на Украине по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Однако, по последним данным, Червинский пропал. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пообещал, что все причастные к теракту не уйдут от ответственности.