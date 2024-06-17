Кремль заявил о полном отсутствии результата саммита в Швейцарии

Саммит в Швейцарии завершился безрезультатно и не помог остановить конфликт на Украине. Предложения России о переговорах остались на повестке дня, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия» .

«Если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективное, можно объективное, но о какой-то результативности вряд ли там можно говорить», — заявил Песков.

Он напомнил, что подход России к разрешению кризиса озвучили на встрече президента Владимира Путина с руководством МИД. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, по словам официального представителя Кремля, знаком с позицией российской стороны — прозрачной и последовательной. Пресс-секретарь главы государства заявил, что предложения по-прежнему актуальны.

Путин заявил, что Россия остановит огонь и согласится на переговоры. Для этого Украина должна объявить о внеблоковом статусе и вывести войска за границы новых российских территорий.