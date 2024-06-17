Если Украина откажется от предложений президента Владимира Путина, следующие условия мира будут более жесткими. Об этом директор СВР Сергей Нарышкин заявил в интервью ТАСС .

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — отметил глава Службы внешней разведки.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин все еще не отвергает возможность переговоров с Украиной. Во время заседания с руководством МИД глава государства озвучил новое мирное предложение. Он указал на принципиальность нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж призвал президента постсоветской республики Владимира Зеленского согласиться на перемирие даже при лишении части территорий. Сам глава Украины заявил, что может пойти на переговоры, если российские войска отступят до границ 2022 года.