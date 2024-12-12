Президент Украины Владимир Зеленский решил сорвать переговоры, применив ракеты ATACMS по российской территории. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Сегодня задача власти — бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили», — заявил он.

По словам депутата, удар украинских военных по Таганрогу доказывает, что Зеленский хочет удержаться на месте главы государства с помощью продолжения конфликта.

До этого похожее мнение высказал канадский политолог Алан Фриман. Он отметил, что украинское правительство решило создать ядерный инцидент для избежания мирных переговоров. Так Зеленский хочет обратить внимание будущего американского лидера на украинский кризис и получить поддержку от США.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что президент Украины отверг его предложение о прекращении огня в Рождество. Он отметил, что власти Венгрии сделали для его согласия все, что могли.