Кремль оценил предложение Турции о «платформе мира» по Украине

Россия выступает за переговоры по Украине с участием всех заинтересованных сторон. Такое заявление с делал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило издание Ura.ru .

«Вы знаете, что президент [Владимир] Путин является убежденным сторонником дипломатии и усилий по поиску развязки в украинском конфликте. И, конечно же, мы, мы никогда не отказывались от переговоров», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что было бы здорово, если бы существовала «платформа мира». О ее создании говорил глава МИД Турции Хакан Фидан, он предложил включить туда как можно больше стран для урегулирования конфликта на Украине. Все государства, по мнению турецкого министра, которые затронул этот конфликт, должны выступить с единой позицией.

Ранее Песков заявил, что сейчас переговоры с Украиной невозможны из-за ее отказа идти на контакт с Россией. Так представитель Кремля объяснил невозможность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником на переговорах для заключения мирного соглашения. Предложения о временном прекращении огня на Украине для начала диалога с Россией Владимиру Зеленскому не нравятся.