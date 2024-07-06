Турция выступила с идеей создания платформы мира для Украины

Глава МИД Турции Фидан предложил решение кризиса на Украине через платформу мира

Фото: РИА «Новости»

Разрешением конфликта на Украине необходимо заняться большему числу стран, чем сейчас. Привлечь государства можно через специально созданную платформу мира. С такой инициативой на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств выступил глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

Он пояснил, что последние события показали: противостояние стало ожесточеннее, а противоборствующие стороны только нарастили объемы своих вооружений.

«Турция выступает за широкое распространение инициативы по установлению мира и создание платформы с вовлечением стран и дипломатии», — привело слова Фидана РИА «Новости».

Турецкий министр добавил, что все государства, которых затронул этот конфликт, должны выступить с единой позицией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане заявил о необходимости создания прочных условий для разрешения украинского кризиса. Он подчеркнул, что намерен продолжить обсуждение условий наступления мира с Россией и Украиной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас переговоры с Украиной невозможны из-за ее категорического отказа идти на контакт с Россией. Так он прокомментировал инициативу Эрдогана стать посредником между странами для заключения мирного соглашения.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин уже предложил взять в качестве базиса для вероятного обсуждения стамбульские соглашения. Но все пункты из документа основой стать не смогут, так как прошло слишком много времени.

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