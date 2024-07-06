Турция выступила с идеей создания платформы мира для Украины

Глава МИД Турции Фидан предложил решение кризиса на Украине через платформу мира

Разрешением конфликта на Украине необходимо заняться большему числу стран, чем сейчас. Привлечь государства можно через специально созданную платформу мира. С такой инициативой на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств выступил глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

Он пояснил, что последние события показали: противостояние стало ожесточеннее, а противоборствующие стороны только нарастили объемы своих вооружений.

«Турция выступает за широкое распространение инициативы по установлению мира и создание платформы с вовлечением стран и дипломатии», — привело слова Фидана РИА «Новости».

Турецкий министр добавил, что все государства, которых затронул этот конфликт, должны выступить с единой позицией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане заявил о необходимости создания прочных условий для разрешения украинского кризиса. Он подчеркнул, что намерен продолжить обсуждение условий наступления мира с Россией и Украиной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас переговоры с Украиной невозможны из-за ее категорического отказа идти на контакт с Россией. Так он прокомментировал инициативу Эрдогана стать посредником между странами для заключения мирного соглашения.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин уже предложил взять в качестве базиса для вероятного обсуждения стамбульские соглашения. Но все пункты из документа основой стать не смогут, так как прошло слишком много времени.