Песков объяснил, почему Эрдоган сейчас не может стать посредником в переговорах

Песков: Эрдоган в настоящий момент не может стать посредником в переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящий момент не может быть посредником на переговорах России и Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, связано это с тем, что Киев отвергает любой переговорный процесс с РФ, сообщило РИА «Новости» .

Отдельно Песков высказался о стамбульских договоренностях, которые ранее парафировала украинская делегация.

«Путин неоднократно говорил, что стамбульские договоренности могут быть базисом для диалога, но это не означает, что они по пунктам станут [его] основой», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее глава государства, выступая на встрече «ШОС Плюс», заявил, что в основу переговорного процесса по Украине могут лечь стамбульские договоренности. По словам Путина, они все еще остаются «на столе».

Президент также напомнил, что с учетом того, что руководители украинской переговорной делегации парафировали эти договоренности, можно предположить, что они, вероятно, вполне устраивали Киев.