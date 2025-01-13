Кремль оценил идею о создании в Якутии программы для участников СВО

Песков: Кремль с восхищением относится к идее Якутии по программе для бойцов СВО

В Кремле с восхищением отнеслись к идее властей Якутии о создании региональной программы для участников СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Глава республики Айсен Николаев объявил о создании в регионе кадровой программы для участников СВО «Якутия — земля Героев» в декабре прошлого года. По его словам, запустить проект планируют в первом квартале 2025-го.

«Положительно. С восхищением и с гордостью мы к этому относимся», — прокомментировал инициативу Песков.

С 2024 года в России существует государственная программа развития для участников специальной военной операции «Время героев». На прямой линии президент Владимир Путин рассказал, что некоторые ее участники получили предложения и уже приступили к работе. Некоторые из них стали главами регионов.

Во время съезда партии «Единая Россия» президент заявил о необходимости расширить федеральный проект. «Время героев» в Московской области запустят в 2025 году. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ее реализуют по четырем направлениям: гражданский активист, управленец, профильный специалист и предприниматель.