Путин рассказал о судьбе участников программы «Время героев»

Участники программы «Время героев» получили предложения и уже приступили к работе. Некоторые из них стали главами регионов, рассказал на прямой линии президент России Владимир Путин.

«По первому набору работа продолжается, но уже многим сделаны предложения, многие уже даже работают, руководителями регионов даже некоторые назначены, чему я очень рад», — отметил президент.

Он отметил, что промашки пока нет ни одной. Путин назвал их замечательными ребятами.

Глава государства рассказал, что идея создать программу «Время героев» у него возникла после встречи с участниками СВО в Санкт-Петербурге. Президент увидел в них будущее страны и решил сделать такую платформу.

Также президент высказался о работе фонда «Защитники Отечества». Он создан для поддержки людей, которые ушли с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства.

Ранее Путин призвал расширить программу «Время героев». Он предложил запустить ее в регионах.