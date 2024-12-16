Андрей Воробьев рассказал о запуске проекта «Время героев» для участников СВО в Подмосковье

Программу «Время героев» запустят в Московской области в 2025 году. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ее реализуют по четырем направлениям: гражданский активист, управленец, профильный специалист и предприниматель.

«Важно, чтобы депутатский корпус, бюджетные организации, крупный бизнес также участвовали в этом проекте», — подчеркнул губернатор.

По его словам, эта работа в 2025 году так же, как и национальные проекты, будет находиться в приоритете.

Проект направлен на обучение бойцов СВО для работы в органах власти. За каждым участником программы закрепляют индивидуальных наставников, которые сопровождают их до финала обучения и поддерживают со стажировкой.