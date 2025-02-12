В Крыму уничтожили 12 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, российские военные обнаружили и сбили дроны ВСУ с 19:00 до 21:00 по московскому времени.

Днем 12 февраля силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, писал RT. Вражеские БПЛА нейтрализовали в период с 12:40 до 13:15.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского округа. Жертвой удара стала местная жительница.

Несколько дней назад стало известно об атаке украинскими БПЛА на два населенных пункта в Белгородской области. В селе Белянка беспилотник рухнул на движущуюся легковушку, в результате чего пострадал мужчина.