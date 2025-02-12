Жительница села в Белгородской области погибла из-за атаки дронов ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали населенный пункт в Белгородской области. В результате этого погибла местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам чиновника, удар украинского дрона пришелся на автомобиль, находившийся в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. В результате атаки погибла местная жительница.

«От полученных ранений женщина скончалась на месте. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе. От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования», — написал Гладков.

Несколько дней назад губернатор сообщал об атаке украинскими БПЛА двух населенных пунктов в Белгородской области. В селе Белянка Шебекинского района беспилотник попал на движущуюся легковушку, в результате чего пострадал мужчина. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в областную клиническую больницу с баротравмой и осколочным ранением лица.

В поселке Уразово Валуйского округа FPV-дрон повредил две машины и остекление объекта торговли.