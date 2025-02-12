Украинские боевики обстреляли Горловку и ранили пять жителей

Мэр Горловки Приходько сообщил о пяти раненных жителях после обстрела ВСУ

Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей Горловки в Донецкой Народной Республики в ходе обстрела украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале .

Он пояснил, что в среду, 12 февраля, ВСУ дважды обстреляли Горловку. В ходе первого прилета артиллерийских снарядов по рынку в жилом массиве «Комсомолец» ранения получил один местный житель.

Второй удар, который привел к четырем пострадавшим, украинские боевики нанесли по центру города.

«В результате обстрела центра Горловки с позиций вооруженных формирований Украины ранены четыре мирных жителя», — написал Приходько.

По данным управления ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ выпустили по Горловке 26 снарядов калибром 155 миллиметров. Основные удары пришлись на Никитовский и Центральный районы города.

В среду, 12 февраля, запущенные украинскими боевиками беспилотники ударили по автомобильной стоянке около Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, вражеские дроны не долетели до первого реактора 300 метров. Глава региона призвал жителей не покидать укрытия до стабилизации обстановки.