МККК: гражданские лица в Русском Поречном должны были находиться под защитой

Мирные жители в зоне вооруженных конфликтов должны находиться под защитой международного гуманитарного права. Представитель Международного комитета Красного Креста Фатима Сатор заявила об этом РИА «Новости» .

Она отказалась комментировать преступления Вооруженных сил Украины в курском селе Русское Поречное, потому что организация не имеет на это права. Однако Сатор напомнила, что защита мирных жителей, уязвимых слоев населения и их имущества считается краеугольным камнем международного гуманитарного права.

«Они должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства», — сказала она.

Тела замученных стариков обнаружили военнослужащие группировки «Север» после освобождения Русского Поречного. Боевики убили спрятавшихся в подвалах сельчан. Некоторых связали. Следком возбудил уголовное дело.