Мирные жители в зоне вооруженных конфликтов должны находиться под защитой международного гуманитарного права. Представитель Международного комитета Красного Креста Фатима Сатор заявила об этом РИА «Новости».
Она отказалась комментировать преступления Вооруженных сил Украины в курском селе Русское Поречное, потому что организация не имеет на это права. Однако Сатор напомнила, что защита мирных жителей, уязвимых слоев населения и их имущества считается краеугольным камнем международного гуманитарного права.
«Они должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства», — сказала она.
Тела замученных стариков обнаружили военнослужащие группировки «Север» после освобождения Русского Поречного. Боевики убили спрятавшихся в подвалах сельчан. Некоторых связали. Следком возбудил уголовное дело.
Названа возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии
Девять украинских беспилотников уничтожили над территорией России
Временные ограничения ввели в аэропорту Ульяновска
Шесть человек находились в разбившемся в Филадельфии самолете
Врач рассказал о влиянии болезней ЖКТ на состояние кожи
Около 70 населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте