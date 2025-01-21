Хинштейн прокомментировал убийство ВСУ мирных жителей в курском селе

Российские военные при освобождении села Русское Поречное в Курской области обнаружили в подвалах тела убитых и замученных мирных жителей. ВСУ совершили бесчеловечные преступления в отношении пенсионеров, которые не могли дать им отпор, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Он назвал случившееся геноцидом и отметил, что СК возбудил в связи со случившимся уголовное дело по статье о теракте.

«Украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества назвать это невозможно!» — подчеркнул Хинштейн.

По его словам, пока что нет возможности эвакуировать тела погибших, но это сделают, когда позволит обстановка на линии боевого соприкосновения. Врио главы региона также пообещал, что власти Курской области окажут семьям погибших необходимую помощь в организации похорон.

«Убежден, что нелюди, совершившие это бесчеловечное преступление, как и их командиры, обязательно понесут заслуженное наказание!» — добавил Хинштейн.

По данным СК, украинские военные убили в подвале жилого дома не менее семи мирных жителей. Уходя, ВСУ закидали тела женщин и стариков гранатами.