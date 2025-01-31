Совершенные украинскими боевиками убийства мирных жителей курского села Русское Поречное стали примером преступлений киевского режима, о которых должен знать весь мир. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что освещение преступлений украинских боевиков важно не только для жителей Курской области, но и для других стран.

«Мир должен понимать, кого спонсируют западники и что на западные деньги, на эти сотни миллиардов долларов и евро киевский режим совершает», — заявила Захарова.

Представитель МИД призвала очевидцев и свидетелей преступлений украинских боевиков передать информацию российским криминалистам, которые занимаются расследованием.

Давший признательные показания об убийствах мирных жителей села Русское Поречное украинский военнопленный Евгений Фабрисенко заявил, что с одним из пенсионеров боевики расправились из-за попытки сопротивления. Он пояснил, что пожилого мужчину вместе с другими жителями вели в подвал, но он попытался вырваться.

В пресс-службе СК заявили, что в Русском Поречном пять украинских военных убили 22 жителей села. Давший показания военнопленный заявил, что они действовали по приказу командования.