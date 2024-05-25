«Крайне далеки». В России оценили возможность переговоров с Украиной

Полянский: Россия и Украина крайне далеки от переговоров о мире на данном этапе

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил о невозможности проведения мирных переговоров между Россией и Украиной на текущем этапе. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости» .

«На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны», — сообщил дипломат.

Полянский напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне зафиксировал отказ от вступления в какие-либо переговоры с Россией в конце 2022 года.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников назвал «формулу мира» Зеленского нежизнеспособной. По его словам, Украина срывает любые международные инициативы по мирному урегулированию конфликта.

«Очередным надуваловом» назвали предстоящий июньский саммит мира в Швейцарии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференцию организовал Госдеп США.

Еще раньше председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после 21 мая на Украине больше некому вести мирные переговоры, так как президентские полномочия Зеленского истекли.