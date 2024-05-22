Медведчук: с 21 мая больше некому вести переговоры о мире от имени Украины

Вести мирные переговоры от украинской стороны с 21 мая больше некому. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук.

Как отметил он в беседе с РИА «Новости», в стране не завершатся боевые действия, пока Владимир Зеленский остается у власти. Хотя срок его полномочий на посту президента истек 20 мая.

«Это должны понимать украинцы, как никто другой, что, начиная с 21 мая 2024 года, вести переговоры от имени Украины некому, а тем более — подписывать какие-либо документы», — напомнил Медведчук.

По его словам, западные союзники Украины разрушили государственность страны, чтобы сам Зеленский не смог ничего подписать с Россией. Мирный процесс тормозит не позиция нелегитимного президента, а отсутствие предложений от коллективного Запада по урегулированию конфликта, резюмировал Медведчук.

Зеленский отказался признавать, что срок его президентских полномочий истек. По его мнению, обязанности на посту главы государства не прекращаются из-за действующего на Украине военного положения.