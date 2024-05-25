Саммит мира в Швейцарии — очередное «надувалово», а не реальная попытка прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Дипломат процитировала заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы. По его словам, президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам по текущей линии соприкосновения, чтобы «сорвать саммит мира в Швейцарии».

Захарова обвинила Кулебу во вранье и напомнила, что именно российские власти последовательно говорят о готовности к переговорам, тогда как Украина заблокировала и законодательно запретила переговорный процесс.

Упомянутый саммит мира Захарова назвала «очередным надуваловом, придуманным Госдепартаментом США». Дипломат выразила уверенность, что мирную конференцию не могут проводить те же люди, которые поставляют оружие в зону конфликта.

«Напомню, Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая „формула мира“», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский втрое сократил свою «формулу мира» перед саммитом в Швейцарии.