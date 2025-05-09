Концерт к 80-летию Победы прошел в селе Марфино в Мытищах

В школе села Марфино городского округа Мытищи состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями стали участники специальной военной операции и члены их семей.

В зале прозвучали всеми любимые песни военных лет: «Катюша», «Три танкиста», «День Победы». Зрители исполнили их вместе с выступающими.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны село Марфино в Мытищах находилось под ежедневным обстрелом. А 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой, которое развеяло миф о непобедимости фашистской армии. Сегодня бойцы в зоне проведения специальной военной операции так же достойно защищают рубежи России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой.