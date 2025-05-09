Прошло 80 лет с того дня, как наши деды и прадеды подарили нам мирное небо. В этот священный для каждого день Андрей Воробьев встретился с ветеранами, чтобы поздравить и поблагодарить за подвиг.
«Вы — поколение героев, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания во времена Великой Отечественной войны. Ваши мужество, стойкость и самоотверженность — пример для всех нас и будущих поколений», — обратился к ним губернатор Подмосковья.
Воробьев подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой. И никогда не забудет, чем пришлось пожертвовать нашему народу, чтобы сегодня Россия могла с уверенностью смотреть в будущее.
«Наши дорогие ветераны, желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и заботы близких. Пусть вас всегда окружают любовь и уважение, а дома царят мир и благополучие», — пожелал глава региона.
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