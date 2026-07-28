Контракты с ВС России в 2026 году заключили более 200 тысяч человек

Медведев: около 200 тысяч человек заключили контракты с ВС РФ в 2026 году

Почти 200 тысяч человек заключили контракты с Вооруженными силами России за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту. Видеозапись совещания он опубликовал на платформе «Макс» .

Медведев добавил, что свыше 16 тысяч россиян присоединились к добровольческим формированиям и отправились выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Ранее зампред Совбеза опроверг сообщения о подготовке мобилизации в России, которые распространяли в социальных сетях. Он назвал их дезинформацией и связал публикации с попытками противника повлиять на общественные настроения в преддверии выборов.