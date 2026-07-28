Медведев назвал сообщения о скорой мобилизации лживой провокацией

Сообщения о подготовке к мобилизации — лживая провокация противника. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту. Видео встречи он опубликовал на платформе «Макс» .

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», — сказал Медведев.

По его словам, авторы публикаций в социальных сетях призывали россиян не дожидаться возможной мобилизации и заранее заключать контракт с Вооруженными силами. Зампред Совбеза счел такие сообщения частью информационной кампании, которую могли оплатить или организовать противники России.

Он поручил учесть эту информацию полномочным представителям президента в федеральных округах, руководителям регионов, представителям Минобороны и других ведомств.

В начале июля Медведев рассказал о новой полосе безопасности в зоне СВО. Она прошла по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.