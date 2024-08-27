Минобороны объявило набор на контрактную службу в 1-ю танковую армию в зону спецоперации. При заключении контракта жители Подмосковья получат единоразовые денежные выплаты, ежемесячное довольствие, льготы для себя и своей семьи, но бойцами смогут стать только совершеннолетние мужчины, которые пройдут медкомиссию.

Добровольцы пройдут подготовку у опытных инструкторов и получат качественную экипировку. Бойцам предоставят федеральную и региональную выплаты, а также ежемесячное довольствие.

Региональная специальная выплата составит один миллион пятьсот пять тысяч рублей плюс федеральная в размере 400 тысяч рублей. Сам контракт можно будет заключить на один год, на три года или на пять лет.

Добровольцы смогут воспользоваться также кредитными каникулами, академическим отпуском по месту учебы, сохранить за собой прежнее рабочее место, получить освобождение от уплаты налога на имущество, а члены их семей — претендовать на бюджетное обучение в вузах, получить юридические консультации и другие услуги.

Минобороны опубликовало ролик, в котором звучат слова песни о том, что защита Отечества — долг и обязанность гражданина.

«Контракт подпишешь — не предашь. Будешь честен сам с собой», — говорится в тексте.

Набор на контрактную службу продолжается. Желающие могут заполнить специальную форму по ссылке или позвонить по телефону: +7 (495) 990 77 77.