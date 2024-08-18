Боец с позывным Черкес: нужно помогать государству и защищать свои семьи

Российские военные в зоне СВО выполняют боевые задачи, помогают государству и защищают свои семьи. Об этом рассказал заместитель командира штурмового отряда ВС России с позывным Черкес.

«До начала спецоперации жил в Ханты-Мансийском автономном округе, работал в администрации города. Пришел к мнению, что нужно помочь государству, семья поддержала. Сын скучает, он растет истинным патриотом страны, тоже меня поддерживает», — отметил он.

Мужчина рассказал, что в ходе контрнаступления украинских националистов командир батальона получил ранение, после чего Черкес принял командование на себя.

«Тоже получил контузию, но остался на позиции. Тогда мы вышли из боя победителями, уничтожили более 20 неонацистов. Главная задача — защита своих семей и детей. Именно здесь куются те самые мужчины, здесь мы можем понять, чего стоим на самом деле», — добавил российский боец.

Защита Отечества и будущего наших детей — сейчас первоочередная задача гражданина России. Уверенность в том, что близкие люди в тылу находятся в безопасности, что в любой момент им помогут, позволяет бойцам ВС России спокойно решать боевые задачи.

Для участников СВО и их родственников государство предоставляет самые различным выплаты и льготы. В том числе на обучение ребенка, ипотеку и коммунальные услуги.

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