В ближайшее время Вооруженные силы России освободят Красноармейск (украинское название — Покровск) и выйдут к Днепру. Британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале спрогнозировал поражение Украины.

«Оперативный кризис украинской армии в Покровске заметно усугубляется: российская армия явно сокрушает украинскую оборону. <…> В военном смысле <…> конец близок», — сказал он.

По оценкам аналитика, российские подразделения в ближайшие недели возьмут Красноармейск под контроль, ликвидируют находящийся в нем укрепрайон Вооруженных сил Украины, получат выход к Днепру и центральным регионам. Меркурис заявил, что украинские войска не смогут остановить продвижение противника.

Американский телеканал CNN предупредил о серьезных последствиях для Украины в случае сдачи Красноармейска. Это не только станет крупнейшей потерей за последние месяцы, но и внесет смуту в войска.