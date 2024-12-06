ТАСС: ВС России подошли к ключевому логистическому хабу ВСУ под Красноармейском

Российские военные подошли к поселку Шевченко — ключевому логистическому хабу ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Через поселок движутся силы ВСУ сразу с нескольких направлений, в том числе из Днепропетровска.

Ранее издание New Voice сообщило, что потеря Красноармейска, который на Украине называют Покровском, будет означать для страны критический удар по всей экономике, поскольку рядом с городом находится шахта с редким углем определенной марки.

Без него производство на украинских металлургических предприятиях резко упадет, а затраты возрастут, поскольку уголь придется импортировать.

В ноябре в город приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ситуацию на этом участке фронта напряженной.