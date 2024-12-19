NYT: убийство Кириллова не помогло ВСУ улучшить положение на фронте

Убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова никак не помогло ВСУ улучшить положение на поле боя. Об этом сообщило издание The New York Times .

Западные чиновники и эксперты заявили журналистам, что украинские военные продолжают терпеть неудачи.

«Это [убийство Кириллова] не улучшит позиции Киева в [конфликте] против России. На поле боя украинские войска продолжают поступательно терять территории», — заявили источники журналистов.

По их данным, ситуация еще «не выглядела столь отчаянной» для украинской армии с начала конфликта. Российская армия делает сокрушительное продвижение к Красноармейску в ДНР.

Бывший начальник резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон признался газете, что командир одного из спецподразделений ВСУ назвал «нулевым» эффект от смерти генерала Кириллова.

Ранее политический эксперт Георг Шпетле озвучил мотив убийства начальника войск РХБЗ. По его словам, украинские спецслужбы решились на это, потому что Кириллов публично раскрыл их план по созданию грязной бомбы.