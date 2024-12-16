Потеря контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР станет крупнейшим поражением ВСУ за последние месяцы. Об этом заявил американский телеканал CNN .

«Падение Покровска под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы», — указали журналисты.

Кроме того, военное поражение ВСУ на этом направлении усилит «беспокойство украинских военных» в связи с победой в США Дональда Трампа, так как повышается риск, что военная помощь Вашингтона может в скором времени закончиться.

Британский журнал Spectator предостерег Украину от потери Покровска. Издание отметило важную роль города и предположило, что после его потери производство стали в стране сократится в два раза. Это сильно повлияет на выпуск военной техники и усугубит ситуацию на поле боя, добавил Spectator.

Ранее российские военные вошли в населенный пункт Зеленовка, расположенный юго-западнее города Курахово в ДНР.