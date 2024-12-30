Комендантский час временно отменили в ДНР

Пушилин заявил об отмене комендантского часа в ДНР в новогодние праздники

В Донецкой Народной Республике в период новогодних праздников не будет действовать комендантский час. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале.

«Действие режима комендантского часа приостанавливается на период с 23:00 часов 31 декабря до 04:00 часов 7 января 2025 года», — написал он.

Пушилин отметил, что такое решение приняли после обсуждения в Штабе обороны ДНР. Глава республики также добавил, что в период отмены комендантского часа правоохранители будут вести усиленное патрулирование.

Ранее Пушилин встретился с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. В ходе переговоров они приняли решение о подготовке к восстановлению аэропорта Донецка. Работы планируется начать в 2025 году.

Российские военные освободили в ДНР населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое, Успеновка, Новопустынка, Пушкино, Старые Терны, Зеленовку и Новый Комар.