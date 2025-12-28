Украинская армия направила к селу Мирополье в Сумской области силы 78-й бригады. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Украинское командование в районе Мирополья перебросило с теткинско-глушковского направления подразделения 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что 78-й отдельный десантно-штурмовой полк 15 декабря реорганизовали в бригаду и присоединили к седьмому корпусу десантно-штурмовых войск.

Ранее российские военные захватили 14 опорных пунктов рядом с Красным Лиманом на Харьковском направлении. Боевики ВСУ сбежали из шести «опорников», бросив все необходимое для ведения обороны.

В этот же день Минобороны сообщило об освобождении Купянска. Город находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что взятие Купянска позволит расширить зону безопасности в Харьковской области и снизить риски для северных районов ЛНР.